候車大堂缺餐飲販賣設施 高鐵西九龍站旅客「搵食」難

【本報訊】高鐵西九龍站是大量內地旅客來港的第一站，今年首7個月輸送客流量達1,500萬人次，但站內配套設施亦屢遭批評，有議員接獲市民意見，指西九龍站候車大堂缺乏餐飲及零售販賣設施，旅客「搵食艱難」，本月中旬已去信運輸及物流局，促請該局聯同港鐵及內地有關部門研究，在高鐵西九龍站候車大堂增設餐飲及販賣設施。

議員周文港表示，西九龍站候車大堂內現時沒有相關販賣設施，旅客只能登上高鐵後才可購買食物。有市民向他反映，出行時因沒有事先準備乾糧或食水，在候車至登車的幾個小時內只能苦忍，碰上長假期人多擠迫，或遇上突發情況致高鐵延誤時，高鐵站缺乏餐飲及販賣設施的弊病便影響更大。

他建議港鐵在候車大堂內增設售賣樽裝飲品和乾糧自動販賣機，亦可考慮開設多於一間的便利店或咖啡店，改善旅客體驗及應對包括極端天氣導致列車延誤的風險。他強調，相關設施未必能趕及在10‧1長假期前解決，建議政府在售票大堂內的當眼處作清晰的告示和提醒，讓旅客知悉進閘後沒有任何食品販賣服務。

逾3600餐廳 下月初推優惠 另外，政府早前公布10‧1假期將會有多項優惠，餐飲業界指10月初前後將有超過3,600間餐廳提供優惠。兩間便利店、3間超市、及多家酒店亦有參加，議員張宇人形容活動是「跨界別」，又指目的是希望市民開心慶祝假期、不計算生意額，估計有5、6百萬市民留港。優質旅遊服務協會主席黃傑龍以「擺大壽」作比喻，指不期望收人情賺錢，但預計長假期營業額好。