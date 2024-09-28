6隻大熊貓居港 研建新場館方案

大熊貓安安

商場餐廳早籌劃 即推主題活動吸客 中央贈港兩隻大熊貓安安和可可前日抵港，目前在海洋公園隔離檢疫，最快年底可與公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，內地特意安排一對年輕力壯和有生育可能的大熊貓到港，若大熊貓成功生育，大熊貓寶寶將會留在香港，園方正研究未來興建大熊貓新場館的方案。有商場及餐廳表示，推出大熊貓主題活動，並指市民反應良好，帶動生意上升。

龐建貽昨在電台節目表示，大熊貓安安和可可會住在「四川奇珍館」，場館第一階段翻新工程已完成，未來幾星期會趕工進行第二階段工程，增加雪石及噴雪機，讓牠們可以在冬天時玩雪，住得更開心。園方將會參考盈盈和樂樂居住的「大熊貓之旅」展館安排，希望幫助安安和可可明年開始進行交配，若能成功孕育大熊貓寶寶，相信人手及知識亦能應付。

海洋公園暫不調整票價 現時除了內地，只有香港擁有6隻大熊貓。龐建貽表示，目前兩個大熊貓場館有4個區域，盈盈誕下的一對龍鳳胎，可跟父母一起居住到兩至3歲，之後則需要有新熊貓館，會就興建新展館與政府商討細節。他提到，園方獲馬會資助約1.2億元翻新現有場館，而興建新場館價值不菲，希望獲得政府或其他機構資助，亦期望有商界支持。海洋公園暫時不會調整票價。

被問到如何打造香港熊貓品牌，龐建貽認為，香港三對大熊貓屬老、中、青3代，可以打造成老、中、青熊貓的大家庭故事，現時亦為大熊貓寶寶拍攝短片，相關短片稍後會在電影院播放；又會研究與不同商業機構推出產品，推動「大熊貓經濟」。他提到大熊貓日後可擔當香港旅遊大使， 相關產品可加入香港特色。至於市民可否近距離接觸大熊貓，龐建貽稱太近距離的接觸比較難做到。

此外，有商場及餐廳推出大熊貓主題活動吸客。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，旗下商場預備的大熊貓裝置未正式開放，已有市民圍觀，其他大熊貓裝飾、加入潮語的打卡位，亦吸引人專程來拍照。她稱，商場會繼續大熊貓主題活動，例如寫生工作坊、設計比賽，商場內的餐廳亦推出大熊貓主題美食。

LUBUDS集團業務拓展及品牌營運總監張明慧表示，為配合早前在太空館舉行的大熊貓主題光雕匯演，旗下4間油尖旺餐廳，推出大熊貓主題餐飲，例如大熊貓點心、湯圓、3D牛奶咖啡等。她相信，具打卡元素的餐廳，可帶來兩成銷售增幅。

大熊貓可可 海洋公園研究未來興建大熊貓新場館的方案。