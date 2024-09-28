調查：九成飼主斥寵物檢疫輪候過長

【本報訊】中港兩地往來日益頻繁，許多市民期望能夠帶寵物前往內地旅遊或短暫居留，但目前來自內地的寵物回香港時，需面對約15個月以上的輪候期和接受為期4個月的隔離檢疫。有組織昨公布調查指逾九成飼主指檢疫輪候時間過長，議員建議當局參考日、韓或其他地區做法，放寬甚至豁免檢疫措施。他又指曾有走私船被發現時將貓狗拋落大海，冀放寬檢疫措施能減少走私動物情況。

關注組織「香港青年學生動力」本月訪問1,008名飼主及市民，超過八成受訪飼主表示寵物隔離過嚴；超過九成表示檢疫輪候時間太長，大多受訪者認為，應豁免或縮短寵物從內地之類的「第三組國家或地區」來港的隔離檢疫措施。

被託管動物或現抑鬱症 稱在深圳救貓狗的陳女士表示，自己在香港亦有飼養兩隻貓，因此需要兩邊走，期望當局放寬措施，令寵物得到更多陪伴，將寵物放在寵物酒店託管，她亦不放心。北區區議員宋冰冰指出，過往有市民託管寵物後發現牠們受傷，出現皮膚病或其他疾病病徵。而中西區區議員胡汶軒表示，被託管寵物會出現負面情緒，動物亦可能會出現抑鬱症。

議員吳傑莊形容現時檢疫措施「不人道」，期望當局參考其他國家做法。他指世界衞生組織按狂犬病傳染風險將不同國家及地區分為不同組別，不同組別間寵物出入需進行檢疫，與香港同屬最低風險的日本，外來寵物僅需要在有效期兩年內接種疫苗、狂犬病檢測陰性，毋須隔離便可入境；而風險略高的南韓及台灣都採取類似作法，有效期為一年，或有7日、30日等較短期隔離。