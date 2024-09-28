去年巡視114院所 太平紳士接71投訴

【本報訊】行政署公布《太平紳士巡視2023年年報》，去年太平紳士巡視了114間院所，並收到71宗投訴，投訴按年升近70%，主要訴求均涉及待遇福利，其次是職員態度及行為。另有716項要求或查詢，按年上升近40%，主要關於提早釋放及院所服務。年報指，太平紳士大致上滿意負責巡視院所的整體設施及服務，亦就部分院所提出了改善膳食及定期檢討服務需要的建議。

按年升近70% 62宗須跟進 太平紳士去年巡視院所604次，共接獲71宗投訴，2022年的接獲的投訴有42宗投訴，急增近70%。去年接到的投訴中，與待遇福利相關的佔最多，有23宗；其次是職員態度及行為，佔17宗；而院所服務排第3，佔15宗。71宗投訴中，有62宗須跟進，當中49宗於一個月內完成跟進。

另外，太平紳士在巡視期間接到716項要求或查詢，較2022年的517宗，上升近40%，主要關於提早釋放（413宗）及院所服務（112宗）。年報又顯示，涉及醫院管理局轄下醫院的投訴及要求或查詢數目在各院所中居首，前者有37宗，後者有341宗。