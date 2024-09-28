屠龍案4認罪被告求情 官：不可抹殺反修例背景

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀殺警，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪檢控，一旦罪成可被判終身監禁。案中14人被控，7名被告早前認罪。高院昨處理其中4人的求情。法官指，本案與反修例事件有關，判刑時不可抹殺，押後至11月14日判刑。

在事件中認罪的7名被告，包括黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、鍾雪瑩及陳玉龍，他們分別承認串謀犯下對訂明目標之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪。其中鍾雪瑩承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，早前被判入獄7年4個月。至於其他7名不認罪受審的被告，陪審團最終裁定其中一名男被告賴振邦所面對、屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，其餘全部被告罪脫。

押後至11‧14判刑 昨求情的4人是蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明及陳玉龍。其中彭軍壕及蘇緯軒均在審訊中為控方作供。蘇緯軒代表大狀說，蘇現已知道做法鹵莽；彭軍壕代表大狀求情則說，彭有悔意，重犯機會微乎其微，希望法庭給予他自新的機會。蔡凱明及陳玉龍求情期間，法官提到，蔡必然知道引爆器用於對抗警方，陳也不可能不知道行動與反修例及反政府事件有關，強調判刑時不可以抹殺背景。案件押後至11月14日判刑。案件編號：HCCC 164/2022，HCCC 255、256/2023