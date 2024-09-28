子面前姦智障妻 內地漢囚9年半

【本報訊】一名男子8年前跟輕度智障女子結婚並誕下兒子，到2021年因登記電話號碼事宜爭執，男方涉嫌揚言「攞把刀捅死你同阿仔」，獲法庭保釋期間，他又被指要求事主銷案，之後涉嫌在兒子面前強姦事主，令她懷孕。涉案男子否認強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇3罪，結果被陪審團一致裁定3罪罪成，昨日在高院被判入獄9年半。法官認為被告無戴套下，在兒子面前犯案，令事主懷孕，需接受人工流產，屬加刑因素。

因姦致孕 需人工流產 匿名男被告現年45歲，來自內地，以英文字母「Y.S.」作代號。女事主X現年38歲，屬輕度智障。2016年，被告跟X結婚，同年X誕下兒子。庭上透露，兩人已經在2023年7月離婚。報告顯示，事後X沒有遭受嚴重的後遺症。法官就刑恐罪判被告入獄6個月；就妨礙司法公正罪方面，被告兩次指罵X，說話極盡侮辱，就此罪判他入獄兩年半。至於強姦罪，法官認為有3項加刑因素，包括X是智障，被告沒有用安全套，令X懷孕，以及被告在兒子面前犯案，或令兒子有心理陰影，就此罪判他入獄8年半。考慮到量刑整體性，判被告就3罪入獄9年半。

控方開案陳詞指，2021年11月21日早上，被告着X用她的身份登記電話，X拒絕。同晚，被告向X說「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀捅死你同阿仔，我搵人嚟捉走你個妹」。11月23日，X偕同胞妹報案，被告隨即被捕及起訴，法庭批准被告保釋，其中一個條件為不可接觸證人。2021年12月，被告趁X帶兒子到幼稚園上學放學期間，向X說「你有精神病又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢呀」、「你學咩人去上庭，快啲嗌你阿妹銷案」。

控方續指，被告之後搬到X附近一間酒店居住。12月21日，X跟兒子逛街時，被告突然現身，向X說有她的胞妹的罪證，着她上酒店房。在房內，被告在床被下，無戴安全套強姦X，當時兒子在場。完事後被告把500元交予X，說「畀阿仔買嘢食」。X拒絕接受。翌年1月，X懷孕，檢驗後證實懷的是被告骨肉。X在2月人工流產。被告被捕後說「嗰個係我老婆嚟」。案件編號：HCCC 205/2022