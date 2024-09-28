工程量萎縮 工會：人手過剩推高失業率

【本報訊】政府早前煞停建造業輸入外勞，然而有工會指由於工程量萎縮，部分本地工人已開工不足，除非短期內市道轉趨興旺，否則預計未來兩、三年的工程量更少，行業會進一步出現人手過剩，勢必推高失業率。有議員促政府加推工務工程及舊樓維修，創造更多就業職位。

補充勞工優化計劃輸入大量基層工種，截至今年4月30日共批出1,277宗，輸入逾8,000名外勞。建造業特別計劃4輪申請，共輸入9,731名外勞。香港建造業總工會理事長周思傑指，去年建造業的工程量減少，今年老牌建築商馮祥記結業後，情況更差，私營工程量只剩三分之一，今年6月開始陸續出現「工友唔夠工開」、建築師和顧問公司都要放無薪假的情況。他又指，目前的工程多數是兩年前動工，明年將陸續會完成，開工不足的情況先出現在釘板、紮鐵、落石屎等前期工種，預計明年年中至年尾會擴至油漆和木匠等工種。

倡推工務工程舊樓維修創職位 同一工會的權益及投訴主任吳偉樑表示，早前銀行收緊借貸，業界在下半年開始出現欠薪，近兩個月更有多次大型工潮，牽涉300多名工友，金額約3,000多萬元。幹事徐漢斌指由今年3月至今收到外勞遭到剝削的求助逾100宗，有情況是提供外勞住宿的管理公司，收繳外勞的香港銀行提款卡和密碼，即使外勞不滿被管理公司扣減薪水，但往往因威脅會被列入黑名單或對其鄉間親友不利，從而不敢挺身舉報。

針對私營工程量萎縮，議員黃國認為要加推工務工程和舊樓維修，創造更多就業職位。至於有外勞被剝削，他主張當局要規管管理公司和中介機構，堵塞漏洞保障外勞應有權益。

周思傑