外勞成災 長假期千團齊來 旅巴司機冇工開

低薪爭飯食 本地薑不敵 十一長假期將至，政府預料將有超過115萬內地旅客訪港，旅行團也有925個，但本港旅遊巴司機及機場從業者卻大嘆無法受惠。工會代表批評行業大舉聘任外勞，不但拉低同業薪酬，更令不少本地打工仔飯碗不保。有運輸界人士指出，疫情前跨境客車司機的工資中位數約3萬元左右，近期同一職位的薪酬中位數已減至2.2萬元。民用航空事業亦面臨同一困境，工會代表指，機場輸入了5,800多名外勞，外勞「搶飯碗」效應令本地工友薪酬低至1.3萬元，工會希望政府從宏觀角度檢討外勞政策，保障本地人就業。

翻查當局開放補充勞工計劃的批核情況，經兩輪計劃後，首輪批出客車司機配額508個；次輪批核了228個，跨境直通巴士司機配額亦有154個，總計已890人。換言之，行業在一年左右增加了近千名外勞司機。身兼工會副理會長的黃大仙區議員丘燿誠亦指，輸入外勞計劃已在航空業批出5,823個配額、小巴批出928配額、加上客車的890個，總計超過7,600人，對本地打工仔造成一定壓力。

工資中位數急瀉 3萬變2.2萬 汽車交通運輸業總工會理事譚偉照表示，疫情封關3年，大部分跨境客車司機為了生計無奈離職或轉行，恢復通關時一度人手不足，但相關公司輸入外勞後，隨即擠壓了本地司機的就業機會，即使本地司機入職，薪酬也大不同。他指，疫情前跨境客車司機的工資中位數約3萬元左右，後來卻壓低至2.2萬元，至於本地旅遊巴司機收入中位數已減至1.93萬元。譚又指，本地商用車司機不足的現象，政府也有責任，因輪候考牌時間逾一年，促運輸署要改善制度，讓更多人考取牌照投身商用車司機職場，填補空缺。

同一工會的公共小巴分會主任施毅鵬則指，小巴業輸入外勞之後，很多工友都抱怨以前有一小時入氣和膳食時間，如今縮減至半小時；而年紀偏大的小巴司機，就被公司削減上班鐘數。他說和外勞工友交談，發現他們來港前須付出一大筆中介費，因此工作壓力也很大。他呼籲政府要檢討政策，為外勞中介費定下合理數額。

航空餐飲業 壓價裁本地工 香港民用航空事業職工總會主席李永富指，機場輸入5,800多名外勞，導致本地工友薪酬徘徊不前，最低工資只有1.3萬元，但往機場上班的交通和膳食等開支每日逾百元，加上輪班工作，有時須清晨5點半當值，許多人都不願入行。以往工友60歲可獲直通車式的原職原薪續聘，可是輸入外勞之後就要退休，即使轉行，收入亦都大減，加上經驗無法傳承，導致青黃不接，處理航班時間延長，降低安全系數，機管局關注情況，但是目前沒有解決方案。

飲食業職工總會會務主任招冠聰亦談及飲食業困境，指港人北上消費對行業造成嚴重打擊，生意大受影響，不少工友都質疑是否仍應輸入外勞。他指出，政府雖定下本地員工和外勞2比1的原則，但假設有10名本地員工的食肆，只會裁減本地員工、同時聘用外勞減低成本，而不會維持15人的編制營運。

議員黃國認為，政府應從宏觀角度檢視問題，因時制宜，就不同行業的情況來檢討外勞政策。強調政府制訂外勞計劃須邀請工會參與，才可較全面地反映行業情況，批評政府目前對工會角色未有充分重視。