特區喜迎大熊貓 把握機遇振人心

香港經濟低迷，低壓籠罩維港，人心愈來愈躁動不安。就在此際，兩隻由中央送贈的可愛大熊貓終於抵港，牠們一舉一動都融化人心，連同原有的盈盈、樂樂，以及出生不久的雙胞胎小姊弟，共有6隻熊貓在港家族繁衍、安居樂業。如何把握久違的喜慶氣氛，製造商機，振奮民心，成為港府及商界不容錯失的議題。

5歲的安安和可可從四川成都順利抵達香港，隨即送到海洋公園進行為期30日的隔離檢疫，然後以大約一個月時間適應新居住環境，最快在今年聖誕節與公眾見面。港府計劃為兩隻大熊貓重新改名，並在下月舉行公開徵集名字比賽，亦會有繪畫比賽舉行，務求將全城推向一片熊貓狂熱的氣氛。與此同時，由盈盈、樂樂誕下的一對小姊弟不斷成長，海洋公園亦有利用社交平台定期發放兩姊弟和媽媽相處的視頻，反應非常熱烈。預料總數6隻熊貓，將會為全城帶來極大歡樂。

事實上，熊貓貴為國寶，一直是中國的友誼大使，歷年來外借或送贈到外國的熊貓不知凡幾，全部深受海外人士歡迎。儘管近期有飼養失當或動物園無錢飼養等情況出現，要將熊貓送回中國，但個別事件無礙熊貓的叫座力，不少地方都力爭獲贈大熊貓。香港作為中國一個特區，至今已獲中央送出6隻大熊貓，包括早年在港與世長辭的安安和佳佳，其他地方恨也恨不來，足見中央對香港十分重視。

過去社交媒體還未大行其道，網絡傳送訊息也不如現今便捷，致使在港熊貓未能引起國際關注。惟今時不同往日，一段網上視頻足以傳播到世界每個角落，港府和海洋公園必須加以利用，趁機大力宣傳香港，真正打造熊貓經濟。以四川這個熊貓家鄉為例，近年不斷發展熊貓經濟，有聲有色。單是成都，去年接待2.8億人次旅客，旅遊文創收入達到3,700億元人民幣。該處周遭都有熊貓蹤影，包括請來創作「大黃鴨」的荷蘭藝術家霍夫曼，創造了一隻躺在地上的巨型「自拍」熊貓，成為地標，非常吸睛。至於以熊貓為主題的食肆、酒店更是成行成市，旅客數量每年都有長足增長。尤其當地有一隻明星級的熊貓女花花，不少粉絲為牠製作逗趣視頻，引來更多旅客慕名到訪，對推動當地經濟的貢獻不容小覷。

對比香港今日旅遊業來到瓶頸，似乎再也沒有吸客新招，大熊貓能否成為「救世主」，讓旅遊業久旱逢甘露，端看港府及商界能否把握機遇。商家都是鼻子靈敏的動物，已有餅店和食肆率先推出熊貓造型的蛋糕甜品招客，也有商場以熊貓作布置，似乎有個好開始，但如何延續熱潮，便有賴港府的規劃和推動。

別看港官言必稱熊貓經濟，擺出磨拳擦掌狀，但如果6隻熊貓只能讓海洋公園受惠，則熊貓經濟只是小眾受益，猶如虛火。按往績觀之，港府做事往往有頭威無尾陣，一陣風過後便不了了之。如何將熊貓商機從海洋公園輻射出去，讓各行各業都受惠，還須考驗執政者的智慧。