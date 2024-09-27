龍七公：街市現代化 首重市場化

政府及房委會轄下的公眾街市管理問題，近日再度引起公眾關注，包括街市內的溫度、設施、衞生水平、商舖種類、貨品及租金價格等，都惹來不少市民和租戶批評。部分街市人流稀少，尤其是地下以外樓層的空置率長期偏高，甚至十室九空淪為「死場」，浪費了珍貴的土地資源，亦未能為鄰近居民提供更好服務。有關問題在本地消費市道暢旺時已出現，到近年港人北上消費及網購成風，情況就更為嚴重。

筆者多年前已開始關注有關問題，敦促政府改善公眾街市的設施和管理，以及研究如何將長期空置或出租率極低的街市物業或樓面，改作更符合市場需要的用途。政府在2018/19年預算案推出10年期的「街市現代化計劃」，預留20億元翻新多個舊街市。當局亦重啟停頓近20年的新街市建造，在天水圍、古洞北等新發展區興建全新的現代化公眾街市。

6年過去，經全面翻新的香港仔街市及荔灣街市已於去年和今年重開，街市外貌與內部設施煥然一新，復業初期出租率亦理想，但不久便因人流及生意回落而出現退租潮。街市商戶減少，貨品欠齊全，人流及生意呈惡性循環下跌，達不到藉翻新帶動人流和改善營運的目標。

經翻新的街市營運欠佳，原因甚多。其一是翻新工程需時多年，部分原有客源習慣了到其他商舖、超市以至網購買餸後便不再回流。還有新舊商戶的租金差異、僵化的租務條款和管理模式等，都不利引入更多較新派及具吸引力的新商戶。

忽略消費者需求 前車可鑑，部分原定將進行翻新、現時生意並不差的舊街市租戶，紛紛反對展開工程。亦有人質疑在市民消費模式轉變，不少私營街市及超市亦經營困難下，是否仍有需要耗資億元計公帑興建更多新街市。據悉政府正在檢視有關政策，尤其是清空整個街市以便改建的翻新模式，亦會考慮改革公眾街市的營運手法，例如將租務及管理外判給私營企業承包，在新街市及改建工程的規劃設計階段已引入商界參與等。

筆者一向強調，任何公共政策和公共設施的設計都不能「長官意志」，必須顧及市場情況和市民的實際需要。過往的公眾街市政策偏重部門的管理方便和舊租戶的利益，忽略市場變化和消費者需求。現行的街市現代化計劃，只着重設施及建築物料等硬件的現代化，忽略了街市營運及管理的現代化和市場化，自然會出現與政策原意背道而馳的結果。

市民真正需要的現代化街市服務是甚麼？商品種類及價格定位為何？還有舊商戶及潛在新商戶的承租意向；區內、跨區以至北上和網購買餸的競爭情況；公眾街市能否提供網購及速遞服務；街市及鄰近公眾泊車位的供求；應否只保留地舖，將其他樓層改變用途，全部都需要檢討改革和科學化的市場調研，不能一刀切或一成不變，更不應遇難避事。