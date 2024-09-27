笑看天下：不再沉默 展大國實力

大國就是要以實力說話！中國早已成為全球第二大經濟體，最新消息指，中國在科技方面已取得驚人成就，即使美國不斷試圖用制裁、高關稅等手段打壓、阻攔中國，中國依然成功研製出國產嘅深紫外光（DUV）光刻機，儘管不是最先進的極紫外光（EUV）光刻機，但總算有了自產高階晶片的入場券，打破西方的技術壟斷。

中國和平崛起，已經遠離「韜光養晦」、「摸着石頭過河」的年代，在世界舞台佔重要一席，係時候以實力說話喇！果然，中國最近頻頻亮劍，十分可喜，解放軍海軍首次同時派出3艘航母出海，展現迅速成長並現代化的海軍力量，凸顯了中國航母在西太平洋日益常態化的存在。分析指，擁有3艘或更多航母，意味至少有一支航母編隊隨時準備執行任務，為兩岸一旦爆發衝突，提供另一個打擊並封鎖台灣的途徑做準備。中國航母正穩步且快速地獲得進展。

更令人振奮的是，正當亞太地緣政治局勢日益動盪之際，中國相隔44年再次展開洲際彈道導彈全射程測試，中國國防部強調，此次導彈發射符合國際法和國際慣例，不針對任何特定的國家和目標。根據飛行路線，該枚導彈飛過美國關島空域，射程逾1.2萬公里。中國國防部冇公布發射嘅導彈具體型號。公開資料顯示，火箭軍目前部署嘅陸基洲際彈道導彈包括東風5、東風31和東風41，海基方面則包括巨浪2和巨浪3潛射彈道導彈。

有軍事專家認為，今趟發射或為新型東風41A導彈，從中國境內發射20分鐘可到達北美。不少軍事專家都指事態不尋常。咁又係，40多年來首次向太平洋發射咁勁揪嘅洲際導彈，除咗騷肌肉展現大國實力，亦具向美國示警的意味！