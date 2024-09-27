自成一家：北京向美國展現肌肉

臨近十一，解放軍突然在前天向太平洋發射一枚洲際彈道導彈，並準確落入預定海域。官媒報道這則新聞時，只用了寥寥百餘字，內容不多，但箇中的含意卻分量十足。

洲際導彈由於保密要求極高，中國以往一般只在境內試驗，只有44年前即1980年進行了一次東風5洲際導彈的全程飛行試驗，當時彈頭落在了南太平洋。自此之後，中國再沒有任何公開的洲際導彈全射程試驗。這次解放軍向太平洋發射洲際導彈，而且是由火箭軍發射，反映去年因為內部問題而出現高層人事變動的火箭軍，已經恢復正常的戰備狀態。

當然，大國之間的洲際導彈試射往往帶有特定的作用。俄羅斯早前進行「薩爾馬特」洲際彈道導彈試驗失敗，引發外界對俄國軍事能力的質疑，削弱了克里姆林宮的核威脅。解放軍此次發射，除了成功驗證導彈系統的整體性能，也再次印證中國擁有強大軍事能力，是一個具備遠程核打擊的國家。

洲際彈道導彈基本上都攜帶分導式多彈頭，每個彈頭可各自攜帶一枚核彈，這樣便可以同時攻擊多個目標。由於它的打擊範圍和威力大，常被設想為導致世界末日的核戰爭中使用的武器。中國這次試驗雖說不針對任何國家，但大家心裏都有數，是明顯要向潛在的敵國進行核威懾。

近來美日印澳舉行峰會，意圖在亞洲建立「小北約」。另一邊廂，台海和南海局勢也持續升溫，尤其是菲律賓聲言會再次派出巡邏艦前往仙賓礁，中菲隨時又出現衝突。雖然中美軍方高層近期有保持頻繁的互動溝通，但接觸的背後要有強大的軍力支持。解放軍在十一前夕放出這麼一個「大煙花」，是關鍵時候亮出最鋒利的重劍，算是為十一獻上一份大禮。