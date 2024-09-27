冰鑑春秋：賴清德想當台灣國父？

賴清德這次真的不演了，直接公開宣示：「台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力才能確保和平，而非靠一紙協議得到和平，那是靠不住的。」粉碎了台海最後的和平希望。長期以來，獨派人士總是喜歡偷換概念，硬將提倡和平等同於投降，到處扣人帽子；現在賴清德更進一步把和平協議和放棄武力畫上等號，彷彿只要主張兩岸應簽署和平協議，就等於放棄防衞、任人宰割！說穿了，不過又是在操弄敵對意識，除了向美國效忠表態，也藉由仇恨與偏見，煽惑民眾上他的賊船。

其實不用賴清德說，有腦的人都知道，至少在賴主政期間，別說和平協議，任何官方協議都沒有簽署的可能。理由很簡單，馬英九時期兩岸氛圍融洽，在一個中國的前提下彼此還有機會對等簽署協定。現在賴擺明要走向獨立，不承認自己是中國人，想要用台灣國與中華人民共和國的方式協議，就算台灣肯，大陸也絕不會同意，所以這根本就是個假議題，只是說給獨派同溫層自爽用的。

問題是，從新兩國論、成立「全社會防衞韌性委員會」，到主動拒絕和平協議，賴清德短短幾個月內不斷升高兩岸敵對的態勢，似乎急於引誘大陸出手，難道他對自己的使命，就是希望在他任內發生台海戰爭，幻想在美、日等國的幫助下，藉由擊退大陸，完成他成為「台灣國父」的美夢？

若賴清德真的抱持這種想法，現在的一切舉動就顯得非常合理，唯一不合理的地方，就是他居然會以為美國真的會在台海發生戰事時提供援助，也真的以為現在的台灣還有實力與大陸一戰。

歷史告訴我們，實力從來不會確保和平，否則的話，兩次世界大戰怎會發生？自欺欺人、錯估局勢，才是所有戰爭的根源！