橫眉冷看：當心被澤連斯基攬炒

以美國為首的北約集團，考慮為烏克蘭提供遠程武器，並容許烏軍用作攻擊俄羅斯，這是十分冒險和愚蠢的做法。我勸山姆大叔和他的朋友們，趕快改弦更張，否則猶如是在爆竹廠內玩火柴，說多危險有多危險！

俄羅斯總統普京已經明言，北約集團向第三國家提供遠程武器，用作攻擊俄國，就等同於對俄宣戰，他不排除會用核武作還擊。然則，美西方集團真想跟莫斯科全面開戰嗎？假如北約國家當真要與俄羅斯大幹一場，按理老早就已出兵介入俄烏戰爭，他們一直按兵不動，就是不想讓局勢發展到無可轉圜的地步。既是如此，就該好好約束烏克蘭，更不應該容許烏軍利用最新的武器，主動進擊俄羅斯，否則將普京逼得急了，他把心一橫，動用戰術核武作還擊，那可不是鬧着玩的。

美西方國家或許還沒預想到以下的情況，若然俄烏戰事發展下去，烏軍的處境愈來愈不利，國家甚至會面臨覆亡危機。到時候，烏克蘭總統澤連斯基左右計算，發覺自己再無可輸，就可能會發揮其賭徒性格，將北約集團支援的遠程武器全部掏出來，向俄羅斯甚至是首都莫斯科發動瘋狂攻擊。俄方一旦被徹底觸怒，可能就不但會向烏軍報復，還會劍指北約盟國。

要是如此，澤連斯基就會得其所哉，成功將整個美西方集團拉下水，他和烏克蘭反倒可以騰出手來，作壁上觀。

一個多月前，烏克蘭戰況不利，澤連斯基非但不要求軍隊全力布防，反而奇兵突起，派出一支約二萬人的部隊，倒過來侵略俄羅斯領土。以此觀之，就知道澤連斯基的骨子裏，儼然是個不計後果的賭徒，若然北約國家再不作防範，當心隨時會被他「攬炒」。