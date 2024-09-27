筆下風雲：中東危機化為商機

如果真有國運這麼一回事，中國顯然正在走運，危機也能化為轉機。以色列利用傳呼機、對講機對黎巴嫩施以恐怖襲擊，全球為之嘩然，哪有人想到尋常不過的通訊產品，竟然是攞命武器。有關產品被指跟台灣、匈牙利和日本相關，日台是美國親密盟友，匈牙利則是歐盟一員，儘管三地皆迅速撇清關係，但以色列這一着，無疑已對阿拉伯世界敲響了警鐘！

有消息傳出，目前中東多國已轉向中國廠商發送訂單，並且要求電子通訊產品必須在中國國內生產，以及直接從中國國內發貨。與此同時，台灣亦傳出消息，指當地的3C產品，即電腦（Computer）、通訊設備（Communication）和消費電子（Consumer Electronics），最近接連遭到退訂，中國廠商直接受惠。

有關消息源自內地，是耶非耶？或許有誇張之處，但雖不中亦不遠矣。皆因人同此心，心同此理。以色列可以用這麼恐怖的手段來襲擊中東敵國，阿拉伯世界誰個不心驚膽戰？以此引伸開去，以色列做得到，美國更加做得到。美國的電腦、手機、通訊設備、電動車等等，全部有可能成為殺人兇器，即使不如以色列植入炸藥那麼極端，要「駭入」該些產品進行定位監視，易如反掌。

中國近年跟中東進入蜜月期，不僅合作興建大量基建，中國的電動車、手機、家電等產品亦大舉打進中東市場。中國製造本來就性價比高，競爭力高人一等，現在更逢中東亂世，美以不懷好意，結果當然是繼續加速滑向中國。由此可見，真有國運這麼一回事。美國窮兵黷武、霸權欺人；以色列狐假虎威、殺人如麻，結果只會賠上國際聲譽。以德方能服人，這個顯淺道理，美以這種霸權國家不可能明白。