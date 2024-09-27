坦言集：中俄介入

以色列與黎巴嫩之爭，最佳也是最妥協的結果是兩敗俱傷，被迫停戰和談。或許不能最終解決巴勒斯坦危機，卻使中東各國，特別是巴勒斯坦、黎巴嫩與以色列人民免去戰爭的傷害，可以和平地坐下來循外交與政治解決，拖延下去等待更好的解決方案與時機產生。

不過，對宗教狂熱的以色列政權而言，這似不可能。勝便要全勝，敗便要與巴勒斯坦、黎巴嫩社會同歸於盡，但猶太復國主義可在以色列以外地方重建國土。因而上述妥協的情況應該不會出現。於是，局面只會是一方勝一方敗，連2006年以色列撤軍停戰的結局也未必容許。內塔尼亞胡政權是孤注一擲，也可能是因為他們相信其部落神耶和華不會讓他們戰敗。因此，只有以色列戰敗，中東危機之局才可消除。

單以真主黨等地方武裝，不可能使以色列戰敗，它們還要依賴伊朗的強力支援。但伊朗勢弱，也缺乏戰死犧牲的政治意志。若美國加大協助以色列，伊朗與地方武裝戰敗的機會頗大。至少黎巴嫩會毀於一旦，以色列便可確立地區霸權，與美國狼狽為奸，鎮壓阿拉伯與伊斯蘭教的民眾，巴勒斯坦回到以色列野蠻殖民主義的勞役之下。伊朗未必會被佔領，但幾十年建立的「反抗之弧」陣營會被瓦解，美國便可恢復在中東的統治權，中俄也必然被驅趕出中東。這樣的美以霸權，應可使美國更有信心和力量轉而對付中俄，國際大勢驟變。

因此，黎巴嫩之戰實在牽涉到中俄的利益。也因此，中俄不能坐視真主黨與伊朗等的戰敗。由此，在伊朗等力抗美以的戰爭中，中國與俄羅斯應要用不同的方法、手段、管道支援伊朗等，至少不讓它們戰敗。而據說以軍已攻擊敍利亞的俄羅斯海軍基地。2006年以軍殺死聯合國維和部隊的中國人員，沒有道歉。今次中國也派出維和部隊至黎巴嫩，若以軍依然狂妄襲擊，有所死傷，中國應會與俄國大有理由至少間接資助伊朗及地方武裝的抗戰。

中國不會出兵，而是可擴大貿易，向伊朗等供應武器或零部件，可以讓它們延後支付，並可用各種貸款支援。以色列缺兵，防衞則缺縱深，只要伊朗等用威力較猛的中遠程高速導彈進襲，應可把以色列的後防打垮；後勤破壞，士氣打散，以色列便會由勝轉敗。當然有一個變數，就是要看美國怎樣反應。