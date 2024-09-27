外攜平安鐘「守護卡」 實時定位

【本報訊】隨着人口老化，社會對平安鐘服務需求有上升趨勢，每年新需求已超過一萬。有機構善用樂齡科技，推出全新「守護卡」提升長者居家安老的生活質素，功能包括可實時知道用戶位置、背部亦設有卡槽可放置樂悠咭或八達通。

根據最新預測，未來5到10年，80至84歲長者群在未來5年增加60%、10年更增加126%，75至79歲長者在未來5年增加40%、未來10年增加78%，長者安居協會表示，近年新用戶有六成屬於70至74歲、75至79歲及80至84歲這3個年齡群，比例相信會愈來愈高。

設卡槽可放樂悠咭八達通 面對未來需求的增加，協會推出新產品「守護卡」可一鍵直通平安鐘服務支援中心，同時配備位置搜尋功能及快速撥號鍵，能攔截陌生來電。「守護卡」背面亦可插樂悠咭或八達通，方便用戶外出乘車、付款等。協會亦推出專為照顧者而設手機應用程式，讓家人和照顧者可經應用程式隨時隨地掌握用戶實時位置及馬上收到求助訊息。

協會指，任何有需要人士包括學童亦可使用，遇事時可以定位、求助、以及與家人和服務支援中心通話。家長亦可以隨時知道學童位置，有急事時學童可按SOS掣求助，家長亦會很快收到短訊。