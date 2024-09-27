照顧者專線周年 接4.5萬求助來電

社工轉介770個案 46宗需外展緊急支援 近年多次發生涉及照顧者的倫常慘劇，政府推出「182183」24小時照顧者支援專線至今一周年，截至上月底共收到4.5萬個來電，有770宗個案要轉介，另外有46宗要外展緊急支援。至於照顧者資訊網方面，累積瀏覽點擊率超過110萬次。有專線社工表示，來電者不乏「被照顧者」，希望有方法可以減輕子女的照顧壓力。

為加強支援照顧者，由超過100位社工輪值接聽、設有30條線的照顧者支援專線「182183」於去年投入服務。專線接獲的4.5萬個來電中，尋求情緒輔導和查詢社區支援服務的分別佔約59%和14%、照顧問題和財務問題分別各佔約10%和3%，餘下的涉及健康和房屋問題，以及申請暫託服務等。專線至今已轉介約770宗個案至相關的支援單位，另有46宗個案以外展方式提供緊急支援，即時聯繫服務單位和安排暫託宿位。

「被照顧者」求減子女壓力方法 專線隊長陳號表示，來電的照顧者除了需要協助配對合適支援，更多的是最基本的情緒輔導。部分來電者本身有恒常服務支援，但礙於夜晚或假期時未能接觸到自己的個案社工，所以才來電找專線社工傾訴，認為有助紓緩情緒。事實上，不少照顧者未必會主動求助，專線亦出乎預期地收到不少年長「被照顧者」主動致電，指看到子女照顧自己很辛苦，問有何方法幫助減輕子女壓力。

專線曾接到一個需要每天洗腎的伯伯求助，難以接受病後身體出現變化，令其妻子承受巨大情緒壓力，導致兩人曾發生衝突。伯伯於是向專線求助，專線社工察覺到其妻有巨大壓力，在兩人同意下安排伯伯入住暫託院舍。陳號稱，照顧者在照顧的過程會發生很多變化，認為專線可讓照顧者及被照顧者當刻減壓。

當局亦設立照顧者資訊網為長者和殘疾人士及其照顧者提供照顧技巧及不同資源等，亦設有暫託服務或緊急住宿空置名額查詢系統，以便照顧者隨時尋求支援。截至上月底，累積瀏覽點擊率超過110萬次。當局指會繼續監察資訊網及專線的運作，為照顧者提供適時的資訊及適切的服務。