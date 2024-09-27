要聞港聞

維修的士車身滑動 南亞車房工撞傷頭

的士車頭損毀。（張開裕攝） 的士車頭損毀。（張開裕攝）
的士車頭損毀。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午近9時半，柴灣豐業街10號地下一間車房，有工人以機器升起一輛的士進行維修期間，懷疑機器突然故障，的士向下滑動，撞倒一名30歲南亞裔男工頭部，在場工友見狀，慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車把他送院治理，意外原因及經過有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc