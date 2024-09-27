高科技產品投資騙局 4年呃3千人5800萬

【本報訊】今年8月，執法部門接獲10人報案，指於2020年至今年期間，懷疑被詐騙集團以高回報作招徠，誘騙參與投資講座，並以現金及網上轉帳方式投資詐騙集團聲稱的高科技產品生意。惟其後參與投資的報案人未能取回資金，始驚覺懷疑受騙。

辦講座稱高回報 1男落網 執法部門經初步調查，案件涉及約3,000名受害人，總損失金額約5,800萬元，最大金額的一宗案件的損失金額為約118萬元。警員經深入調查後，於本周二（24日）在落馬洲拘捕一名64歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並把他帶走調查。

消息指，受害人於2020年至今年期間，被加入一個微信群組，指有高科技產品可作投資，並能取得豐厚回報。而被捕男子與其同黨聲稱是公司總監，定期會於內地及香港旺角廣東道一商廈單位舉辦投資講座。當受害人於講座後對高回報投資感興趣，並把款項轉帳至騙徒提供的戶口後，其後卻未能收到投資回報及無法提取本金，相信墮入騙局遂報案求助。