反鎖炒家在虛幣舖 盜400萬鈔暗門逃 2男被捕

開店個半月引上釣 趁大額交易出招 80後虛擬貨幣男炒家，本周一（23日）在深水埗一兌換虛擬貨幣實體店，以400萬元現金購買虛擬貨幣。詎料店員收款後進入房間，並從暗門捲款逃去，事主其後發現被反鎖店內，始驚覺受騙報案。執法部門經調查後，以涉嫌「串謀盜竊」拘兩男，其中一人已被暫控相關罪名，案件已於昨日提堂。今年頭9個月，西九龍區已發生12宗同類騙案，受害人損失金額逾1,000萬元。

據悉，一名43歲本地男子，於本周一到長沙灣道一商場一間虛擬貨幣兌換店，交出約400萬元現金購買虛擬貨幣。女店員收取現金後進入一房間，事主因對方遲遲未返，覺可疑擬離開店舖時，始發現自己被反鎖店內，由於相信墮入騙局，遂慌忙報案求助。

月初2次成功交易博信任 初步調查顯示，有人聯同兌換店女店員及多名涉案人士共同策劃案件，並於約個半月前開設有關虛擬貨幣實體店舖，利用有正規裝修及設計的店面吸引客人，並安排成功交易以博取客人信任，待他們加大交易金額時始「收網」獲利。今次案件的受害人，便曾於9月初先後進行兩次約40萬元及80萬元的交易。

執法部門經進一步調查後，鎖定部分涉案人士身份，於本周二及本周三晚上，以涉嫌「串謀盜竊」拘捕兩名持香港身份證的23歲男子及30歲男子。當中23歲男子已被控一項有關罪名，案件已於昨日提堂，至於30歲男子仍被扣查。執法部門將繼續追緝其餘涉案人士，以及追查有關贓款去向。

首9月西九龍12宗同類案 今年首9個月，西九龍區已發生12宗同類案件，受害人分別交出現金購買虛擬貨幣，或轉帳虛擬貨幣兌換現金時，均未能收回有關款項，涉案金額共約1,080萬元。執法部門提醒市民，在進行虛擬資產投資或交易前，透過證監會確認相關平台已獲發牌，並選用有信用的交易平台或店舖，如留意相關店舖是否每天營運、營運的年期及評價等，避免被不法分子詐騙。