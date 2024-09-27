禁攜生肉入境 生餃雲吞亦在列

【本報訊】港人北上消費成風，更有不少人跨境買餸，涉及攜帶受規管食物來港的個案有上升趨勢。海關昨日再提醒，未煮熟的餃子及雲吞包含生肉，亦是受規管食物，市民勿攜帶回港，未來會繼續加強宣傳及執法。

真空汆水包錫紙也違法 今年截至8月已經有1,324宗入境旅客攜帶受規管食物來港的個案，較去年同期增加一倍，超過去年全年的1,019宗。海關陸路邊境口岸科副總指揮官（二）李麗儀昨日在電台節目表示，逾60％的個案是涉及生肉，包括生牛肉、生豬肉，甚至有整隻生雞。而大部分案件的事主都是以行李箱、手拉車或以膠袋將這些食物帶回港，未有使用合適的保溫裝置。

李麗儀表示，當中有20％個案是使用真空包裝、錫紙包裝或「汆水」的方法，相信有部分市民誤信網上的流言，以為這樣做就可以將食物帶回香港。她提醒，任何含有生肉的食物，例如未煮熟的餃子和雲吞都不能帶回香港。海關會與食安中心定期採取行動，包括安排偵緝犬於各個陸路邊境口岸協助搜索，亦會加強對公眾的宣傳和教育。