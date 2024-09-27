切線冇打燈釀打鬥 老翁出手遭狂毆

七人車切線

【本報訊】前晚旺角發生街頭打鬥事件，一名姓李（66歲）老翁遭一名壯漢連環揮拳毆打，執法部門經調查後，於昨日下午在屯門區，以涉嫌「在公眾地方打鬥」，拘捕一名姓黃（50歲）男司機，並把他帶走調查。警員經進一步調查，亦以上述罪名拘捕李翁。

壯漢左右開弓 雙雙被捕 有關毆鬥影片於前日被上載至社交網平台，顯示案發地點在亞皆老街往大角咀方向近染布房街交界，兩名男子在一輛掛有中港牌的七人車旁打鬥。片段甫開首，可見一名黑衣壯漢連揮數拳襲擊一名白衣老翁，老翁連連後退被迫至背靠車門；惟壯漢未肯罷休，繼續揮拳左右開弓，老翁伸手擋格，惟未能盡擋拳頭，期間更被重擊面部。停戰後，兩人沒有立即離去且繼續爭論，壯漢更數度「手指指」喝罵老翁，兩人最終分道離開。

至昨日，網上流傳事件前因「車Cam」影片，顯示老翁駕駛的七人車，在十字路口切線時疑未有打燈，壯漢的私家車駛過路口後，隨即落車及拉開七人車車門與老翁理論。老翁落車後先推開壯漢，繼而出拳施襲，其後壯漢始告還手。網民原先指摘壯漢毆打老人，惟當事件前因曝光後，網上輿論隨即「轉風向」，斥責老翁駕駛態度惡劣，另有人語重心長表示「阿伯隨時打一拳就死，死咗就誤殺。」

執法部門指前日晚上7時許接獲報案，指於同日下午4時許，兩名司機在上址懷疑因車輛切線問題爭執，期間兩名司機互相以手襲擊對方。經調查後昨日拘捕黃男。據了解，李翁於昨日凌晨零時許報案，聲稱事發時有要事在身，故此延遲報案。消息指，李翁任職會計師，他右面紅腫，自行前往廣華醫院接受治理。

老翁先出手 壯漢連環拳