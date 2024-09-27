道士謀殺案證人：死者母曾稱女兒撞邪需求醫

【本報訊】自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件昨在高院續審。女警作供指「道士」滿身紋身又紮馬尾，外貌奇特，感覺似「泰國啲師傅」。調查期間，死者母親向她說「道士」認為死者撞邪，兩人遂合租涉案單位幫死者醫病。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱職業為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

女警吳美玲供稱，2019年9月2日早上11時許，她得悉西貢龍尾村單位發生屍體發現案，她到場調查。該村屋樓高4層，設神壇，死者被發現在一樓房間。她先後向兩名被告查問，男被告說，他是茅山師傅，曾經當中醫，2017年後沒有再行醫，女被告是她的徒弟。吳形容男被告外貌「好奇特」，長髮紮馬尾，全身布滿紋身，連臉部都有，「感覺好似泰國啲師傅」。

邀男被告合租單位 為女治病 吳續供稱，女被告向她說，死者患學習障礙、聽力遲緩，曾於聾啞學校就讀，自2015年開始，女被告全職照顧死者，並思疑死者撞邪。女被告續說，由於她有跟男被告學術數命理，且男被告做過中醫，她遂帶死者向男被告求醫。男被告向女被告說死者「撞咗邪」，女被告便邀請男被告合租涉案單位，以便照顧死者。案件編號：HCCC159/2021