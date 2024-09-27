東呼即應：外賣芝麻糊送曱甴 買炸雞連曲髮

有網民早前透過外賣平台，光顧屯門一間糖水舖，豈料吃芝麻糊時發覺有異物，吐出來一看，竟然是一隻大蟑螂！網民經外賣平台要求商戶全單退款，並且列明退款原因：「芝麻糊裏面有曱甴，食完嘔咗幾次，食物衞生情況令人擔憂」。不過，商戶以「已經出餐」為由拒絕退款。

其後，網民向外賣平台作出投訴，而客服就說，留意到問題商品是芝麻糊，所以代為向店家申請芝麻糊餐品退款，網民大罵「垃圾餐廳」。之後外賣平台似乎提供代餐券作補償，但網民不接受，認為是餐廳的責任，指食物出現「嚴重問題」，再次要求餐廳全額退款。最後，外賣平台客服致電網民，最終網民獲得全額退款，事件暫時告一段落。另外亦有網民說，從快餐店買雞翼，打開紙盒後赫然發現被「加料」，盒內有一條短而鬈曲的毛髮，真是令人反胃。