東呼即應：奪命乙鏈全城心驚 淡水魚檔生意挫3成

東呼即應拆解傳播方式 忌徒手接觸未煮熟進食 本港近日乙型鏈球菌大爆發，截至本月20日共有70宗感染個案，其中3人離世。《東呼即應》探討相關情況，有議員指，由於淡水魚播毒源頭未明，市民不敢食淡水魚，魚販生意減少二至三成，促有關部門檢查運輸及零售地點。有傳染病專科醫生拆解惡菌大爆發的成因，指惡菌會引致關節炎、腦膜炎等嚴重併發症，長者及小童屬高危人士。有魚類專家認為，淡水魚比海魚有更多細菌，提醒買餸市民勿徒手揀魚。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，乙型鏈球菌是一種常見細菌，存在於人類生殖的泌尿系統或皮膚，理論上有兩三成人身上可能有乙型鏈球菌。不過，近日的爆發，大部分跟一個基因序列ST283相關，它的特性是致病性比較高，比一般乙型鏈球菌傷害性更大。有些人經接觸淡水魚而感染疾病，亦有些可能是進食未經煮熟的淡水魚，這兩個途徑都可能令病徵病狀稍稍不同。

倡納監察疾病定期呈報 林舉例，如果皮膚有傷口直接接觸到淡水魚上的細菌，細菌可能進入皮膚內造成傷口感染、皮膚感染或蜂窩炎，相關部位有機會紅腫痛；如果進食未經煮熟的淡水魚，細菌除了有機會造成腸胃發炎，亦會進入血液去到其他器官，造成其他併發症，例如常見的化膿性關節炎、肺部發炎或中樞神經系統造成腦膜炎等。一般體弱、年紀大或年紀很小的人士，會更易受感染。他建議，當局把侵入性的乙型鏈球菌，納入為其中一個可監察疾病，即需要呈報的疾病，以便較穩定地監察。

議員何俊賢指出，乙型鏈球菌的感染個案，令部分市民對淡水魚失去信心。根據行業的反映，銷情減少約二至三成；按過去的經驗，大概需要一個月至兩個月，才可以慢慢恢復。他提到，淡水魚的來源主要有兩種，一種是香港本地淡水魚塘，第二是內地供港淡水魚。本地的養殖場基本參加了漁護署的優質養魚場計劃，署方會定期檢查本地魚場的魚、水質等，而內地供港淡水魚則一定有衞生檢驗證書。他補充，運輸的過程中有沒有換水、零售地點魚缸是否乾淨，都會影響淡水魚會否帶菌，強調源頭的調查要等政府的報告，又稱業界持開放態度與政府溝通。

可憑顏色肉質辨別新鮮 香港魚類學會會長莊棣華指出，魚類的口腔、食道甚至魚皮上，都有乙型鏈球菌存在。一般而言，淡水中的寄生蟲或細菌，都比海水魚或海水生物多。一旦魚場出來的水過濾不清，會存在不同的細菌，包括鏈球菌等，都會多於其他地方。市民如果想挑選新鮮的魚，他建議可看看魚身顏色、魚鰭和魚肉有沒有爛，魚被劏開後肌肉會不會動等，這些都是肉眼可見的新鮮象徵，毋須親自下手揀魚。