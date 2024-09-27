舊廈升級消防設備 准駁街喉添便利

【本報訊】舊樓欠缺消防設施，危機處處。消防處指在去年12月成立針對舊樓業主提升消防安全的樓宇支援中心，一星期運作6天，指導居民如何遵辦消防處發出的指示，過去一段日子已接獲5,600多宗求助個案。消防處又成立樓宇改善社區支援隊，直接前往舊樓接觸業主，協助成立法團、申請資助和提升消防設備。

消防處長楊恩健昨在九龍城區議會會議上表示，因應不少舊樓業主在提升樓宇消防設施時，面對欠缺空間安裝消防水缸的困擾，消防處在去年7月同水務署聯手解決問題，可以直接由水務署街喉駁入舊樓的消防系統，免卻尋找位置安裝水缸的煩惱，亦可省卻工程費用。

區議員林博表示區內有不少單幢式舊樓缺乏安裝消防水缸的空間，況且部分樓宇的天台是私人業權範圍，詢問街喉泵水的措施可否讓有關樓宇受惠。另一區議員林德成關注街喉替代消防水缸的做法可否擴展至4層以上的樓宇，讓業主毋須苦惱於複雜的消防水缸工程。

消防處迄批逾20申請 楊指去年做試驗計劃時，地下至12樓的樓宇可以直駁街喉，只要水務署街喉有足夠水壓，並且加上止流閥就可以，計劃開始至今已收到20多份申請並已完成審批，有兩項直接泵水工程已經完成，相信措施可適用於數千幢舊樓，希望有更多提升消防設施的舊樓能採用此計劃。

楊續稱，鑑於過渡性房屋的要求持續上升，他指消防處在審批圖則方面加大人手、優化流程，驗收公共房屋的過程由以往45天縮減至25天完成。至於去年開始各區都舉辦的夜繽紛活動以振興經濟，以往申請臨時公眾場所的牌照，一般需時34日，現將流程縮短至5日，今年4月的龍城美食潑水泰繽紛更只需兩日便發出牌照，冀有助便利營商。