公營中小學 一年級批核班數增

【本報訊】教育局於上周一（16日）透過電子系統收集學生資料，亦到個別學校實地點算，核實實際在學人數。教育局昨日表示，已完成核實學校遞交的學生資料，相對本年3月和4月分別向公營小學和中學發出有關2024/25學年班級結構及教職員編制信件內所批核的班數總和，公營小學一共增加3班小一，參考月初《小學概覽》資料，按年淨減班數由26班減至23班；而公營中學一共增加9班中一，當局於昨日發信通知經點算實際在學學生人數後須調整其2024/25學年班級結構及教職員編制的學校。

新學年再現超額教師 當局指，因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2024/25學年完結。而因小一學生人口下降以致2024/25學年總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多3個學年。一般而言學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、從公營學校轉到直資、私立或國際學校就讀等家長選擇，以及移入或移出本港的學童人口。

局方表示，因應香港學生人口結構性下降，政府在規劃教育的未來發展時，首要考慮學生的福祉，並以「軟着陸」為目標，檢視政策及公共資源運用的效能，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，公共資源得以善用。教育局會繼續密切留意學生人口的變化及與業界保持緊密溝通，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

教局又指，作為官立學校的辦學團體，將持續檢視官校的長遠發展，採取果斷措施，整合資源，優化教育質素。

局方亦表示會審慎考慮各方面的因素，包括教育政策、學齡人口變化、當區學位需求、官立學校整體發展需要，以及政府資源運用，作出全面規劃，以訂定個別官立學校的長遠發展方案，並因應不同區情校情，多管齊下，採取不同策略。