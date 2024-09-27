刊印具煽動成分兒童繪本 言語治療師總工會資產充公

【本報訊】已被撤銷登記的香港言語治療師總工會（下稱工會），2020年6月4日開始發布3本被指有煽動成分的兒童繪本。5名成員受審後被裁定串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪罪成，判監19個月。律政司申請充公工會約11.6萬元資產，高院昨開庭處理，結果法官接納律政司申請頒下充公令。

涉款11.6萬 申請人為律政司司長，答辯人為香港言語治療師總工會清盤人，昨無派出法律代表出庭。申請方指，工會成立的目的具政治性，涉案資金與犯罪活動相關，用來資助或協助從事危害國安，申請充公工會約11.6萬元資產。法官聽罷陳詞後，頒下充公令，沒收工會約11.6萬元資產。

工會5名成員包括時任工會主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及理事方梓皓，共同創作《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本繪本，在擬發布該系列第4本繪本前被捕，同遭起訴一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。5人經審訊後被判罪成，判囚19個月。至2021年10月，政府刊憲，職工會登記局根據《職工會條例》，撤銷香港言語治療師總工會登記。案件編號：HCMP 773/2024