《立場》發布煽動刊物 前總編鍾沛權囚21月

同案林紹桐原判監11月 患腎病求情獲釋 《立場新聞》（下稱立場）涉發布17篇煽動文章，包括羅冠聰等作者所寫的文章及多篇專訪稿件。立場出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪。他們不認罪受審，遭裁定罪成，押後至昨日在區院判刑。法官郭偉健批評立場刊登涉案煽動文章，抹黑及攻擊國安法，並非單純履行新聞責任，而是參與抗爭，站在抗爭者一方，監禁是唯一選擇，判鍾沛權入獄21個月；林紹桐原本刑期為11個月，獲准當庭釋放；Best Pencil （Hong Kong） Limited則罰款5,000元。

稱判斷錯誤 非明知故犯 本案3名被告依次是公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（55歲、無業）及林紹桐（36歲、編輯）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。控方依賴立場17篇文章，證實被告存在犯罪協議。郭官最終裁定，17篇文章中，11篇具煽動意圖，包括羅冠聰、陳沛敏、區家麟等人所寫的文章。法官裁判時又批評，立場政治理念是本土主義，在反修例運動期間，成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，判3名被告俱罪名成立。

辯方資深大律師余若薇昨補充指，林紹桐患腎病，腎功能少於三成，需定期及經常覆診，若他再被判監，或致性命危險。另外，有別於羊村繪本煽動案及譚得志案，兩名被告是履行新聞工作期間刊登涉案文章，可以說是判斷錯誤，但並非明知故犯，希望法庭判刑時可以考慮上述因素。

郭官聽罷陳詞後判刑，指鍾沛權及林紹桐是蓄意煽動，或至少是明知而罔顧煽動後果而發布涉案文章，並非因履行新聞工作而被定罪。郭官強調，新聞工作者首要責任是「講真話」，而非「講假話」或「講半真半假話」。立場刊登的文章談及政權操控指定法官，郭官反問，高院指定法官李運騰曾批准黎智英保釋外出，作者卻又視而不見。

法官指監禁是唯一選擇 郭官續稱，案發日期持續一年，立場追隨者多達160萬人，案情十分嚴重。煽動罪最高刑期為兩年，與控罪嚴重性不相稱，認為監禁是唯一選擇，最終判鍾沛權入獄21個月。林紹桐原本刑期為11個月，但考慮到林紹桐健康狀況，調整至可即時釋放的刑期，當庭釋放。至於公司Best Pencil（Hong Kong）Limited則罰款5,000元，並排期2025年3月17日處理充公令。案件編號：DCCC 265/2022