啟德體育園設AI滅火水炮

天幕開合 視乎活動類型

啟德體育園代表尹慧嫻回覆指，體育園主場館的開合式上蓋已完成安裝，並已進行100次開合測試，發現上蓋每開合一次需時30分鐘左右。她說未來主場館舉辦活動的時候，都會同活動主辦方緊密溝通，並會視乎天氣狀況和活動類型來決定天幕是處於開或合的狀態，但預計演唱會舉行期間會關閉天幕以減低聲浪溢出，相信此舉能有效隔音。至於零售區200間店舖的出租率理想，她指現正計劃何時舉行試業。體育園場館在沒有大型活動的情況下可讓公眾租用，市民訂場可使用園內的硬件設施外，亦可使用園方自行研發的手機應用程式，未來會做一些測試，適當時候會公布詳情。