九巴加強服務 助前往新入境處總部

【本報訊】九巴將於下周一（30日）起加強多條將軍澳及清水灣路線服務，以便乘客前往新啟用的入境事務處總部、觀塘及香港島通勤。其中路線290E（來往將軍澳工業邨荃灣西站）將與290B合併，合併後290E將增設早上6時45分由荃灣開出，以及下午5時20分由將軍澳開出的班次，現有下午兩班由荃灣開出的班次亦分別延後5分鐘。

下周一起多條路線改動 走線方面，路線290E來回程將行經環保大道和寶邑路一帶，並增停將軍澳中心，方便乘客前往新啟用的入境事務處總部，及後取道將藍隧道往市區及荃灣，料更快往返將軍澳南一帶及荃灣。同時，往將軍澳方向會增停興芳路新都會廣場和葵涌廣場。此外，路線290B將於下周一起取消，尚德、寶林及翠林等乘客可選乘路線290、290A或290X，往返葵涌及荃灣。

另外，下周一起，路線690S（來往坑口及中環交易廣場）來回方向將增加班次，其中早上往中環方向班次，將增加4班車至10班車，下午往日出康城及坑口方向，亦會增加兩班車至4班車，以便日出康城的打工仔前往灣仔、金鐘及中環一帶通勤。

同時，路線91S（來往清水灣及將軍澳隧道轉車站），將與路線98B特別班次、即不經寶林班次合併，服務範圍伸延至觀塘。合併後的路線91S，將增停明德邨及重華路，然後經將軍澳隧道轉車站前往觀塘轉車站-觀塘市中心；而頭班車將提早30分鐘至早上6時40分開出，以便清晨通勤的乘客。路線98B不經寶林班次將於同日起取消。