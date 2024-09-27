大灣區航空客量大增 明年添2新機

【本報訊】大灣區航空航線即將加碼，除日本米子、德島及仙台外，內地浙江省舟山航線亦快將公布，預期11月推出。大灣區航空啟航以來，截至今年8月的總乘客人數已突破100萬人次，預計按計劃於2025年第二季接收兩架波音737-9客機。

11月推浙江舟山航線 在以「價值型航空」進軍市場的大灣區航空，於2022年7月啟航至今業務發展迅速，大灣區航空行政總裁吳秀蘭昨在傳媒午宴上指，大灣區航空的航班時間切合旅客所需，座位舒適及簇新。短短兩年時間，公司開辦了多條熱門旅遊航線，包括曼谷、台北、首爾、東京、大阪及馬尼拉等。

根據最新數字，大灣區航空現有8架航機，上月航班數目已超過700班，去年同期比較增加約140%，而載客人數已超過11萬人次，與去年同期比較，增加約150%。公司積極開拓具市場潛力的新航點，繼最近宣布推出多個日本旅遊熱點，包括10月27日首航的米子、11月16日首航的德島、12月7日首航的仙台，內地舟山航線亦快將公布，預期11月推出。

此外，公司持續於香港及深圳增聘人手，以應付營運需要，最新一班機艙服務員學員，已於上月底畢業及投入工作。機師方面，公司除了透過「機師晉升計劃」為副機師提供事業發展機會之外，並積極在海外招聘機師，更與東海航空合作，招募已於東海航空接受培訓、富有飛行經驗的現役副機師於大灣區航空工作。