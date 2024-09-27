北上南下逆差 中秋假期零售疲

【本報訊】剛過去的中秋假期零售表現疲弱，香港零售管理協會主席謝邱安儀引述會員公司的意見指，今年企業採購中秋食品送禮表現不振，亦傾向降低預算，中秋假期整體零售市道未見很明顯起色。加上內地3天中秋假期中，有81萬人次港人北上，內地旅客南下卻只有35萬人次，足見港人北上及旅客消費習慣改變對本港零售業的影響已是不爭的事實。

內地客趨追求「質價比」 她表示，面對內地的競爭，香港高昂租金及員工成本而令價格競爭力縮窄，但本港的零售業長久建基於高品質、貨真價實的「香港品牌」。

而內地愈來愈多消費者追求「質價比」，他們不會衝動消費，拒絕無理由的溢價，也不喜歡無品質的低價消費，會更重視貨品或服務的品質及價格。謝太認為，「香港品牌」仍具很大的優勢和吸引力，內地旅客亦較喜歡在佳節購買香港禮品送禮或自奉。

呼籲業者發揮「香港品牌」的優勢，本地零售商一方面應該思考如何善用品牌價值，配合創意，為顧客提供獨特的消費體驗，令品牌更享譽四方。