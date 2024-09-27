銀行拒貸貴租咄咄 中小企：捱不到11月

天天也是難關 申融資被玩殘 中小企融資困難現倒閉潮。有議員指近日收到不少中小企求助，引述有商場租戶依足程序卻未能得到銀行貸款，甚至不少中小企表明即使10月中發表的《施政報告》有任何措施，相信他們也不能捱到10月、11月，對他們來說，天天也是難關。該議員指未來3個月是各行業寒冬期，若政府真心認為前景亮麗，應否首先盡快支援中小企業。

戶口最後數萬 亦用作交租 政府強調會協助中小企渡難關，又指已推出多項緩解措施，而議員江玉歡早前已引述中小企朋友指「藥丸」救不了大病。她昨在社交平台貼文，指連日來也收到中小企的求助，其中一個商場租戶，經營民生生意超過10年，叫做「搵到兩餐」，但過去幾年沒有減租之餘，租金加冷管費拾級以上，無論商場吉舖有多少，減租或遲少許交租也免問。結果，商戶近日惟有連在戶口的最後幾萬元，也用作支付租金之用。

針對金融管理局曾說會游說銀行盡力支援中小企，她指該商戶曾聯絡3間銀行，花了不少時間遞交文件，但幾個星期過去，有一、兩間走了程序，又請他補交未來12個月的預計營業額，有些就要他提供ESG（永續發展）的大計證明，結果用了一整晚按銀行的要求整理文件，得出的回覆是銀行有既定的政策，不能提供任何協助。

正值寒冬期 急需支援措施 她指類似的情況相信在中小企業界並不陌生，質疑政府是否理解中小企正面對的困境？對於銀行界提供的協助，若政府沒有實質支援，銀行亦難以主動放寬借貸。

今年只餘下3個月，她指這段時間是各行業寒冬期，如果政府真心認為前景亮麗，是否應首先盡快支援中小企，以表示政府對前景的絕對信任。她續稱，不少中小企也指即使10月中發表的施政報告有任何措施，相信他們也不能捱到10月、11月，對他們來說，天天也是難關。

實際上，商界早前已強烈要求政府為中小企解困，及後亦有不少市民在地區諮詢會上大吐苦水，指雖然過去政府放寬按揭成數、撤辣，但銀行並沒有支持相關措施，反而收緊貸款政策、Call Loan（追討貸款）；被問及中小企百分百貸款擔保計劃壞帳超過130億元，會否繼續延長貸款，財金官員則指該計劃為疫情時期措施，若作為措施長期執行要小心考慮，可能牽涉道德風險。其後，金管局和銀行公會成立「中小企融資專責小組」，以處理中小企融資困難的問題。