貪高薪淋紅油 24歲女無糧出兼惹官非

【本報訊】葵涌區執法部門於本周二（24日）凌晨接獲報案，指大窩口邨一單位遭淋潑紅油。該區警員展開調查，經翻查大廈出入紀錄及閉路電視影像後，鎖定一名女疑犯。至本周三下午，警員在旺角上海街，以涉嫌「刑事毀壞」，拘捕一名姓繆（24歲）本地女子。

「開工」後對方即失聯 初步調查顯示，該女子早前透過社交媒體認識不法分子，對方聲稱有高薪工作機會，誘使她參與違法行為。她在完成有關違法行為後，發現與這些不法分子失去聯絡，始意識到自己被利用。被捕人已被帶走調查。

執法部門提醒市民，切勿輕信社交媒體上看似高薪的工作機會，這些工作可能涉及違法行為。不法分子利用這類手段吸引求職者，誘導他們參與非法活動。市民應保持警惕，避免輕易相信他人提供的高薪工作機會，從而避免牽涉違法行為。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條［摧毀或損壞］，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可監禁10年。