謀水路運星洲台灣 1.5億私貨難逃法眼

魚目混珠未列艙單 包括手機電路板 海關早前根據風險評估及情報分析，今個月鎖定3個分別原定出口至新加坡及台灣的貨櫃，經檢查後搜出大批未列艙單貨物，包括手機、相機和電路板等，總市值約1.5億元。據了解，相關走私貨被混雜在已申報的貨物內，由於X光影像顯示物品深淺程度及形狀有異，遂引起關員懷疑。海關正追查走私貨的來源及去向，不排除貨物將循其他途徑偷運往內地，料可逃避數千萬元的稅款。

調查人員交代該兩宗遠洋船走私案的案情，指出第一宗案件發生於9月9日，涉及兩個報稱載有家用電子產品、準備運往新加坡的貨櫃；第二宗案件發生於9月19日，涉案貨櫃正擬運赴台灣，艙單顯示其載有螢幕、晶片、電腦、遊戲機底座、化妝品和DVD播放器。不過，海關對上述3個貨櫃進行X光檢查時，察覺影像有可疑，其中運往新加坡的貨櫃，其影像深淺不一，貨物較雜亂及不一致；運往台灣的貨櫃有較多淺色影像，貨物形狀和密度顯然與所報稱的物品不符。

或再轉運內地 可逃稅3000萬 基於上述理由，關員打開該3個貨櫃作進一步檢查，發現運往新加坡的貨櫃除了家用電子產品，亦混雜手機、平板電腦、相機及其他貨物；運往台灣的貨櫃除運載已申報的物品，另載有手機、電路板及集成電路。

關員經跟進調查後，查出涉案貨櫃俱以海外公司作為付貨人，走私貨物被混雜在經申報的正當貨物中，不排除是不法分子刻意安排以逃避偵查。另一方面，在相關貨櫃所檢獲的物品，過往均是曾走私至內地的熱門產品，不排除貨物會再以其他途徑偷運至內地，若然成功偷運，料可逃避約3,000萬元的稅款。海關正追查貨物來源及其最終目的地，不排除有涉案人士被捕。