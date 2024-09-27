醫健：職場健康：提升建造業職安健水平 一同報名參加「第二十五屆建造業安全大獎」

建造業在香港經濟體系中擔當重要的角色，為進一步提升業界的職安健水平及文化，職業安全健康局聯同多個政府部門、機構、商會及工會合辦「建造業安全推廣活動2024」，旨在提醒建造業內各階層員工注重工作安全和健康，共同推動建造業的職安健文化。今年的主題為「高處及離地工作安全」、「吊運工作安全」和「電力工作安全」。另外，「第二十五屆建造業安全大獎」亦新增「險失事件報告及最佳實踐獎」和「職安健模範電工」。比賽項目包括：

1.「最佳施工方案」

2.「最佳吊運工作安全改善計劃」

3.「最佳高處及離地工作安全改善計劃」

4.「安全文化比賽」（下設「5S工作場所整理最佳實踐獎」及新增的「險失事件報告及最佳實踐獎」）

5.「最佳職安健維修及保養承建商」

6.「職安健模範高處工作技工」

7.「職安健模範升降機及自動梯技工」

8.「職安健模範電工」（新增）

9.「職安健模範吊運工作團隊」

參加「建造業安全大獎」的機構可同時報名參加「護心機構大獎」。「護心機構大獎」的目的是嘉許積極配合護心行動之機構，表揚機構向前線員工主動推廣關注心腦血管病風險，推動他們建立健康生活模式。

大獎現正接受報名，歡迎各界踴躍參與！參賽的地盤或項目可免費獲得巨型職安健橫額，個人和團隊獎項亦設有現金獎！

重要日期

2024年10月30日－截止報名及遞交報告

2024年12月上旬－於職安局網頁公布入圍名單

2024年12月上旬－入圍職安健模範技工及吊運工作團隊進行面試

2024月12月中旬至2025年1月上旬－實地評核入圍機構

2025年4月－「第二十五屆建造業安全大獎分享會暨頒獎典禮」

職業安全健康局

www.oshc.org.hk