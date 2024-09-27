盧煜明獲推薦 交流會稱依法捍衞學術自由 新任校長人選 中大校董會今投票

【本報訊】香港中文大學校長段崇智早前向校董會請辭獲接納，留任至明年1月，中大校長遴選委員會早前推薦「無創產前檢查」之父、中大醫學院副院長盧煜明出任下任大學校長，校董會今日將投票決定有關推薦。中大昨日舉行3場見面與交流會，盧煜明與學生、教職員及校友見面，首場與學生見面的交流會於下午3時舉行，有過百名學生出席。盧煜明在會上先進行自我介紹，表示自己於香港土生土長，並自小對科學產生濃厚興趣，於劍橋大學畢業後於1997年回流香港，現擔任包括香港科學學院等多個職位。被學生問到為何會想成為校長，盧煜明指已服務中大27年，對學校有感情，認為是時候發揮累積多年的經驗。

重建學生會需經社團條例註冊 最近有報告指香港學術自由受影響，有學生問及如何看待中大的學術自由，盧煜明認為學術自由是神聖的，在守法的大前提下會完全捍衞，即使研究亦要跟從法律，正常學術探討觸及到法律紅線的機會較低。被學生問到大學管治團隊會如何保護學生免受政府壓力，盧煜明表示當選後會「多啲同同學傾吓」。盧煜明又指對重新建立學生會持開放態度，但需經社團條例註冊，又指希望學生與大學合作依程序重建學生會。

盧煜明昨日亦與中大校董見面和交流，與會議員校董劉國勳表示，盧煜明在會上介紹他的願景及未來工作計劃，並解答問題。劉國勳續指，盧煜明在中大工作27年，了解中大的發展和情況，並很清楚中大存在的問題、挑戰與機遇，有信心以他的教學經驗、能力，以及對中大熱誠與在科研的成就，可以帶領中大重新出發以及改革，讓中大不論在學術、研究、創科以至不同範疇繼續進步，貢獻國家和香港。