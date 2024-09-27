乳健檢查三部曲 每月親自「出手」

【本報訊】乳癌是女性癌症病例最多的一類，佔28.5%，患者人數超過第2、3位的大腸癌或肺癌逾倍。乳癌患者發病的年齡中位數為58歲，2021年的癌症資料顯示，5,565名入侵性乳癌病人中，有791人不幸因病離世。近年甫發現乳癌已屬第4期的患者增加，臨床腫瘤科專科醫生郭子熹指出，第4期患者5年整體存活率為51.8%，部分病人的癌細胞會擴至不同器官，令其存活率降低。

按照乳癌的擴散情況，可分為入侵性或原位乳癌。原位乳癌代表癌細胞仍留在原位，屬於第零期乳癌，其治療率亦較高。入侵性乳癌則有不同的擴散性，會根據病情發展而分1至4期。而第4期乳癌亦有分不同種類，郭子熹引述外國研究指，由於擴散程度較低，4A、4B期乳癌患者5年存活率分別有九成及六成六，整體存活中位數亦有82至87個月，至於4C、4D患者因為癌細胞擴至較多的器官，其存活情況亦會較差。

倡40歲以上每2年X光檢查 香港乳癌基金會推介「乳健檢查三部曲」，建議20歲以上女性每個月都要自我檢查乳房，留意異常變化。第二，20歲至39歲的女性應每3年進行一次臨床乳房檢查，40歲或以上的女性則要每兩年進行一次。最後，40歲以上女性應每兩年作一次乳房X光造影檢查，而20至39歲的女性就可按醫生建議再作相關檢查。