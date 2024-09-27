乳癌靜靜殺埋身 全民篩查莫再等

無痛腫塊易看輕 初診已末期近10% 乳癌是女性最大的癌症敵人，平均每13名女性便有一個乳癌患者。香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港乳癌患者初診時已屬第4期（末期）乳癌的患者呈上升趨勢，有多達9.3%患者屬這一類，遠高於美國。香港乳癌基金會昨日發布新一期《香港乳癌資料庫報告》亦指，有六至八成患者自我檢查發現乳癌，但超過九成前期只發現無痛腫塊，由於症狀不明顯，不少人因此拖延診治。而初診已為第4期乳癌的患者，有七成於症狀出現後3個月以上才求診，有機會導致病情惡化。香港乳癌資料庫督導委員會聯席主席張淑儀促請政府分階段實施全民乳癌篩查，因早期發現存活率可以大獲改善。

2021年本港新增的入侵性乳癌有5,565宗，當中有近一成初診時已是第4期癌症。乳癌資料庫第16期報告指出，受訪患者中，有六至八成在無意中自我檢查時曾發現乳癌症狀，當中超過九成患者均只發現無痛腫塊。察覺到症狀、並於一個月內求診的患者，有八成四病例已屬乳癌第一、二期。延誤求診時間愈長，初診時已為第3、4期的個案數字亦隨之增多。若乳癌病情惡化至第4期，其5年存活率僅有55%，較整體乳癌患者低。

肥胖從未生育屬高危因素 報告強調，初診第4期乳癌的患者超過八成介乎40至69歲，有七成於症狀出現後拖延3個月或以上才求診，而且有近七成患者具3個或以上的風險因素，例如肥胖、從未或延遲生育、從未餵哺母乳等。相關患者中，近八成沒有定期進行乳房檢查，四成從未作任何檢查。

張淑儀認為，本地初診時第4期乳癌的個案佔整體入侵性個案9.3%，較已實施全民乳癌篩查的美國多三成六。鄰近的台灣亦早已推行全民免費乳癌篩查，當地政府為吸引民眾，更會派奶茶等，也會為偏遠地區居民提供流動篩查服務，成功吸引近四成女性參加。她續指，及早識別乳癌可提高存活率，建議政府落實全民乳癌篩查。

篩查增存活率 減醫療負擔 基金會主席霍何綺華表示，政府可分3階段實施全民篩查，第一階段先針對乳癌高危人士，如中年女性，第二階段再為低收入地區啟動篩查試點，最後再按先前經驗實施全民乳癌篩查，以降低市民初診時已患晚期乳癌的風險，提升存活率之餘，亦減輕醫療負擔。

有醫生指，若乳癌擴至其他器官，會令患者存活情況較差。 乳癌患者總結十大高危因素