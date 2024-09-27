機艙嚴控20至25℃ 時刻觀察狀況周到 國泰貨運貼心設備 安安可可舒適搭機

【本報訊】大熊貓到港順利及安全到港，幕後團隊包括負責運送牠們的國泰貨運。國泰貨運服務總經理王守廉指，很榮幸國泰貨運能夠參與其中，公司一直專注發展不同的空運方案，除一般貨物外提供多元化服務，例如運送動物、危險品、醫療藥物等。國泰宣布展開了1,000億元的投資計劃，包括訂購6架新一代空中巴士A350F型號寬體貨機。

今年首8月處理百萬噸貨物 香港國際機場自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場，年內處理貨運量達430萬噸，當中國泰貨運貢獻不少，至今年8月已處理了近100萬噸的貨物，比去年同期升近10%。

王守廉表示，由於國泰貨運運力有一半是倚賴客機，相信到明年首季客機航班數目完全恢復至疫情前水平，屆時貨運力也會有相對提升。

運送大型動物 國泰經驗豐富 對於今次運送大熊貓來港，王守廉就指國泰貨運經驗豐富，並非首次運送大熊貓，早在2018年已曾將聖地牙哥動物園的大熊貓「高高」運返中國。而除了常見的寵物外，國泰貨運也會運送馬、牛等大型動物。他笑言，上月就曾運過400頭豬，「豬同人一樣，來到香港都會熱」，所以運送動物最重要是控制機艙溫度，以及在港轉機時需要提供冷氣車予動物。而今次大熊貓來港，王透露機艙溫度控制在攝氏20至25度，並有4名隨行人員照顧，方便餵食和觀察情況，確保大熊貓運送時有一個舒適的環境。