龍七公：整改舉一反三 處分罰酒三杯

9月23日，江西召開省委常委會議，通報中央對新余「1‧24」特別重大火災事故的調查處理結果，並表態將深刻吸取教訓，「要舉一反三，建立問題清單、任務清單、責任清單，明確整改工作的時間表、路線圖、任務書，以最堅決的態度、最嚴格的標準、最有力的舉措整改落實」。今年1月24日，江西新余市重大火災，造成39人死亡。

諷刺的是，就在9月23日，也就是江西方面「舉一反三」的當天，「1‧24」火災發生地新余市，再發生火災，經近4小時才控制火勢，所幸此次未有人員傷亡。這令江西官方那些信誓旦旦、冠冕堂皇的詞彙，在話音剛落時，就被無情地啪啪打臉。其實，在「1‧24」火災發生後，當地已高喊「舉一反三」、「全面排查」、「徹底整治」。如今慘淡的現實說明，所謂的排查和整頓，不過是又一場形式主義的做戲，既不全面，更不徹底。

多年來，面對各種交通事故、燃氣爆炸、樓房垮塌、火災、礦難，領導一定是「高度重視」，群眾一定是「情緒穩定」，態度一定是「舉一反三」，理念一定是「人民至上」，措施一定是「壓實責任」、「齊抓共管」，而結果卻是濤聲依舊。公眾已習慣這些套路和模板，甚至已麻木，除了自求多福，無法奢求真正能整改到位。新余的新火災，就是對這種形式主義和官僚做法，給出一個最黑色幽默的註解。

安全生產與食品安全一樣，都是痼疾。究其原因，在於執法者缺乏責任心，敷衍應付。執法者的「動力」通常源自罰款創收，惟罰款往往又異化為封口費和保護費。真正存在的問題，反而就不成為問題了。

至於那些不直接參與執法而負有領導責任的官員，更是對罰酒三杯式的處分泰然處之。根據最新發布的「1‧24」火災處理通報，新余市市長徐鴻及渝水區委書記劉穎豪、區長簡華鋒被給予撤職處分。惟徐鴻和簡華鋒今年7月已辭職，且徐鴻早因其他違法被審查，本次撤職處分已屬蝨子多了不怕咬。

即使真的執行撤職、降級處分，也是重在「挽救感化」。2021年，鄭州特大水災造成139人死亡。一個國家中心大城市，在21世紀居然發生如此慘劇，管理當局的調度指揮水平之低劣令人咋舌。根據2022年1月調查報告，給予時任鄭州市市長侯紅政務降級處分，副市長吳福民政務撤職處分，副市長陳宏偉政務記大過處分。

人命關天只是口號 讓外界大跌眼鏡的是，侯紅在次月便出任河南省衞健委黨組副書記、副主任，不僅保留正廳級，且作為副職，居然排名衞健委主任黃紅霞之前，創下官場奇迹。陳宏偉於去年也晉升鄭州市委常委，吳福民則安排擔任鄭州市政府副廳級參事，依舊以領導身份參與工作。「人命關天」不過是空喊口號，「官命關天」才是真的，「舉一反三」也便高高舉起，輕輕放下了。