笑看天下：依然睇高賀錦麗一線

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗同特朗普首場辯論後，結果出人意表，向來口舌便給的特朗普，竟被美國資深時事評論員指其表現係災難性！民意調查幾乎一致認為賀錦麗較優勝。賀錦麗甚至乘勝追擊，邀請特朗普盡快舉行第二場辯論。然而，特朗普已斷然拒絕，並自我感覺良好，說拳擊比賽，只有落敗者才會再邀請比賽！

不過，賀錦麗周日又再舊事重提，表示強烈感覺對美國人民和選民有所虧欠，她和特朗普有必要在大選前再進行多一次辯論。特朗普斷然拒絕，指部分州份已開始投票，再進行辯論已沒有意義。特朗普深明再辯論多一次，自己冇必勝把握，反而給賀錦麗多一次以檢察官審犯口脗針對佢過往的性醜聞、偽造商業紀錄文件、干預大選等，好冇癮啫！賀錦麗即使冇乜政績，對經濟、移民問題又冇乜特別政策，之不過，佢「臨危受命」，應該畀多啲時間、空間佢！

特朗普其實也冇甚麼真知灼見，一味吹水煲冇米粥而已，至叻係話自己若當選必對中國貨品狂加稅！技止乎此，佢又出口術，以破釜沉舟口脗說11月5日若敗選，2028年將不再角逐總統。換言之，要投票畀佢要趁快，一旦錯失，將不再有機會喇！特朗普今趟壓力太大，今個月中旬美國樂壇巨星Taylor Swift在Instagram發文，稱讚賀錦麗係一位「沉穩、有天賦的領導人」，並表示支持賀錦麗。特朗普隨即發文稱「我恨Taylor Swift！」未免顯得小家子氣，亦反映其內心冇乜自信。特朗普許勝不許敗，而賀錦麗明顯冇咁大包袱與壓力，皆因佢即使落敗，也已贏得功名富貴，何況她不過59歲，捲土重來大有機會。世上好多事情，不着意往往有意外之喜，老朽依然睇高賀錦麗一線！