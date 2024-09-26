自成一家：政策研究要有長遠思維

筆者曾經說過，香港問題至今仍未有明顯的改善，其中一個原因是與政府關係密切的建制派陣營太多誇誇其談之士，罕能提出有效的治港良方。當然，我們不能一竹篙打翻一船人，近來亦有不少建制派中人就如何推動香港經濟復甦提出不少實質性的建議。

例如早前上映的《九龍城寨之圍城》電影叫好又叫座，有些人提倡保留電影的場景，打造成「港版環球影城」，吸引遊客到來參觀、打卡。又如香港很快會有6隻大熊貓，有建制派政治人物提倡香港發展「熊貓經濟」，將熊貓產業化，帶動香港經濟發展。這些建議很明確，看上去亦言之成理。

但若仔細分析，不難發現不少建議犯了滯後效應的毛病。所謂滯後效應，是指一個政策出台後，往往需要等到一段時間才會有效果。這亦給決策者帶來了困擾。比如說，一家企業生產了一個新產品，市場反應踴躍。工廠於是大量生產，可是等過了幾個月貨物出廠之際，市場潮流已經改變。結果工廠的大量貨物積壓，出現嚴重虧損。

再以《九龍城寨之圍城》為例，它前段日子大獲好評，引起許多人關注九龍城寨，若在當時就保留電影場景並公開展覽，無疑可吸引大批旅客前來。可惜按照政府程序，從建議到落實最快也要一年半載才能成事，屆時市場口味和潮流已經轉變，項目吸客效果肯定大減，意味早期投入的資源只會白白浪費。現在香港不少政策存在嚴重滯後的問題，予人感覺慢半拍、處於落後捱打的局面。

建制派政黨和智庫應該致力提高政策研究的能力，多提出長遠的政策建議，而不是跟隨媒體過度聚焦在當前社會的熱門話題。否則政策建議一旦被政府接納落實，最終只會害了香港。