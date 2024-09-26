筆下風雲：先炸後佔 建緩衝區

對加薩的屠殺還未停止，以色列旋即開啟黎巴嫩戰場，內塔尼亞胡政府所為何事？很明顯，以色列一不做二不休，它要徹底將所有敵對勢力壓制，並建立緩衝區，讓以色列實施殖民，取得控制權，永絕後患。但問題是，哈馬斯又好，真主黨也罷，不可能完全給以軍殲滅，春風吹又生，雙方結下的仇恨只會更難化解。

不過，內塔尼亞胡政府已不計較後果，為求達到目的，殺得性起。對黎巴嫩施以傳呼機恐襲後，又對南部狂轟濫炸，下一步便是出動地面部隊進駐佔領，反映以方為建立緩衝區早有預謀。單是傳呼機恐襲便精心策劃多時，甚至開設假冒公司，將傳呼機、對講機植入炸藥集體引爆。當黎巴嫩陷入舉國恐慌、通訊癱瘓，以至醫院不勝負荷之際，以色列再出擊狂轟，以殺一個真主黨指揮官、用數百平民陪葬的比例大開殺戒，全世界瞠目結舌。

據外媒報道，真主黨促伊朗還擊以色列，但只得到伊朗冷淡回應。伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會上表明，不尋求與任何國家開戰，同時希望結束跟西方的核子僵局。伊朗在以巴戰爭爆發以來，多次受到以色列襲擊，包括駐敍利亞領事館被炸、哈馬斯領袖在德黑蘭被暗殺，每次都說報復，每次都是不了了之。

伊朗不欲跟以色列直接開戰，一來毫無勝算，二來勢必演變成中東甚至世界大戰，承擔不起後果。但伊朗露怯不可能換來對方收手，以色列只會肆無忌憚繼續其大以色列復國之路，所有回教國家人人自危。

先是哈馬斯，然後是真主黨，再來是也門胡塞武裝，最後劍指伊朗。內塔尼亞胡為延續政權，連人質安危都不顧，不達目的勢不休。以戰方能止戰，退讓不可能苟安。