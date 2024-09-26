強詞有理：喪失人性

以色列連日來對黎巴嫩狂轟濫炸，至今造成最少558人死亡、近2,000人受傷，包括不少婦女兒童和醫護人員，儼如人間地獄，令人慘不忍睹。這是繼傳呼機恐怖襲擊後，以色列對黎巴嫩民眾犯下的另一場戰爭罪行，聯合國官員擔心黎巴嫩淪為另一個加薩，其實黎巴嫩已經淪為另一個加薩，而不只是擔心而已。以色列極右政府完全喪失了人性，國際社會卻無力阻止其暴行，西方國家甚至還在助紂為虐，這才是最荒謬、最可恥的事！

上次以色列發動傳呼機恐怖襲擊，美國的表態是「不知情、沒參與」，這次以色列濫殺無辜，美國的反應則是「將迅速增兵中東」。目前美軍在中東已有4萬兵力，到底還要增加多少？難道兩個航母戰鬥群仍不夠？實際上，不管美國增兵多少，都不是為了阻止戰爭，更不是為了拯救黎巴嫩民眾，而是為了力挺以色列爸爸，讓其更加放手屠殺。

這也正是以色列內塔尼亞胡政府的底氣所在，即使與全世界為敵，也絲毫不懼，因為他們很清楚，美國無論如何也不敢拋棄以色列。最可笑的是，美國還在自欺欺人，聲稱一直與盟友保持聯繫，努力採取措施緩和局勢。看來老美真的把全世界當成傻仔，以為沒有人知道美國正是中東亂局的罪魁禍首，正是以色列濫殺無辜的最大幫兇。

有人說，美國現在最頭痛的事是控制不了以色列。是的，以色列極右政府狂妄到了極點，已經不將任何人放在眼裏，美國政府也不例外，只有提供援助的義務，沒有說三道四的權利。內塔尼亞胡政府的意圖很明顯，一心想擴大戰爭，將美國綁上戰車，先搞掂巴勒斯坦哈馬斯，再收拾黎巴嫩真主黨，最後對付伊朗這個主要敵人。美國明知被一步步引入戰爭泥潭，卻無法也不敢掙脫，還必須對以色列爸爸擺出孝順姿態，要甚麼給甚麼，世界上還有比這更諷刺的事嗎？老美面子往哪裏擱？

不過，這次以色列未必能笑到最後。雖然加薩已被炸成一片廢墟，黎巴嫩也已滿目瘡痍，但軍事力量仍在，哈馬斯並沒有放棄抵抗，真主黨鬥志依然旺盛，加上也門胡塞武裝和伊拉克民兵組織從旁襲擾，不管以軍多麼狂妄，也注定疲於奔命，何況伊朗尚未正式參戰。天理循環，報應不爽，以色列終將為戰爭罪行付出沉重代價，豈是美國所能庇護。