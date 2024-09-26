龍吟虎嘯：威脅不同首先幹掉俄

普遍分析認為，無論民主黨的賀錦麗還是共和黨的特朗普誰選贏總統，對華繼續強硬的國策不會改變，而對俄烏之戰及對俄羅斯的態度，則會有較大的甚至相反的政策調整空間；賀錦麗會繼續拜登的做法，甚至會擴大戰爭；特朗普則會致力於盡快談判停火，結束戰爭。

人們要問，為甚麼他們對中國的態度和對俄烏戰爭，以及對俄羅斯的態度有這麼大的不同呢？說起來，美國政府和精英都把中國和俄羅斯一體看待，都視為當代最大、最重要的戰略競爭對手，必除之而後快的！為甚麼兩位總統候選人當選後，會對中俄政策有這麼大的不同呢？是不是人們對他們的「競選語言」有誤判呢？尤其是對特朗普，人們早已熟知了此人「吹牛不上稅」、「大話精」，朝三暮四，反覆無常，為甚麼還要再輕信他的許諾呢？這些都要有了選舉結果和當選人執政了一陣子後才能揭盅知曉，眼前能做的還是要關注他們誰當總統出現的政策變化。

特朗普也早就知道，美國政壇和精英已把中俄當成共同敵手，是對美國的最大威脅。然而，特朗普認為中國對美國最大的威脅來自經貿、商業、金融、科技的迅猛發展，經貿問題用貿易戰解決，金融、科技製造業問題，用制裁、封鎖、打壓解決，這是特朗普作為「商人政客」的基本政策思路，也是他作為「成功商人」駕輕就熟的手段和經驗。那時，特朗普認為俄羅斯在經貿、科技等方面相當落後，不會對美國構成威脅，更何況他和俄羅斯總統普京還有些「私交」，「是朋友」。

拜登的認知與特朗普不同，他的從政經歷和背景決定了他自詡為「有全球戰略眼光的政治家」，不像特朗普滿身銅臭、鼠目寸光；拜登經歷過冷戰時代和訓練，知道美國和歐洲與俄羅斯有世仇，莫斯科對美國的威脅不是商貿、科技、工業等等，而是軍事、核武及爭霸的野心。因此他要挑起戰爭，首先幹掉俄羅斯。