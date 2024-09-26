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印度貨機疑擋風玻璃裂 消防戒備 終安全抵港

【本報訊】昨日凌晨3時許，一架由印度德里飛往赤鱲角香港國際機場的貨機，據報機上有擋風玻璃懷疑出現裂痕，機長隨即通知機場控制塔。
消防接報後到場戒備，貨機最終於凌晨4時11分安全着陸，事件中無人受傷。據悉，涉事貨機編號QY544，於前日晚上8時許由印度德里起飛前往本港。
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