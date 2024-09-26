九龍塘紅Van衝燈 撞傷過路男

【本報訊】昨日上午11時半，一輛紅色公共小巴沿太子道西東行，當駛至九龍塘嘉道理道交界，懷疑衝越紅燈猛撼一名橫過馬路的姓吳（64歲）男途人，繼而衝前10多米後始告停下。小巴司機停車及落車查看，並且報案求助。吳男頭部受傷流血，需由救護車送往廣華醫院救治。姓葉（74歲）小巴司機及車上乘客沒有受傷，葉翁留在現場助查。

社交網流傳兩段「車Cam」影片，其中一段顯示當時行車燈號為紅色，拍片車輛於交通燈位前停下，惟涉事小巴突然由左線駛至，衝過行人過路處後，畫面外傳來「嘭」一聲，不排除是小巴撞及男途人。另一段影片顯示事主躺臥行人過路處，兩名熱心市民站在路中指示其他司機留意。

獅隧3車串燒 鐵騎2傷 此外，在相若時間，一輛私家車、一輛電單車及一輛客貨車，順序沿獅子山隧道往九龍方向行駛，期間私家車與電單車因應交通情況收慢，惟客貨車懷疑收掣不及撞向電單車，並把其推前撞向私家車車尾。電單車姓蔡（42歲）鐵騎士與姓劉（39歲）女乘客倒地受傷，需由救護車送院治理，姓張（65歲）私家車司機和姓羅（50歲）客貨車司機沒有受傷。

另外，昨日早上近8時，兩輛貨櫃車駛至葵涌貨櫃碼頭南路八號貨櫃碼頭迴旋處，有司機懷疑收掣不及導致兩車頭尾相撞。其中一名姓姚（69歲）司機腰部受傷，一度神志模糊，未能自行離開駕駛室。救援人員接報趕至時，姚男已回復清醒自行脫困，並由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。另一名姓黃（38歲）貨櫃車司機沒有受傷。執法部門經初步調查後，相信有司機懷疑收掣不及肇禍。